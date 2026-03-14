Benfica vence Arouca, com golo nos últimos minutos da partida

Esteve a perder, empatou na segunda parte e salvou a face já nos descontos. Benfica vence Arouca por 2-1.

Com uma grande penalidade convertida em golo aos sete minutos da partida por Barbero - por mão de António Silva - o Arouca esteve na frente do marcador até aos 50 minutos de jogo, altura em que Richard Ríos marcou pelo Benfica, naquele que foi o seu primeiro golo na prova, após 20 partidas.



Ríos (Benfica) e Fukui (Arouca) Paulo Novais/Lusa

O empate parecia ser a conta final do duelo, mas Franjo Ivanovic marcou aos 96 minutos após cruzamento de Pestianni, nos últimos instantes dos seis minutos de prolongamento oferecidos pelo árbitro.

O jogo terminou aos 101 minutos e o Benfica segue no terceiro lugar da Liga Portuguesa com 62 pontos, igualando a pontuação do Sporting que ainda terá de disputar um jogo com o Tondela relativo a esta jornada, mas adiado e com data por determinar. O Futebol Clube do Porto, que lidera a tabela com 66 pontos, joga este domingo em casa com o Moreirense, às 20:30.

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