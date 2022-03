Frederico Varandas reeleito com 86% dos votos

Votaram mais de 12 mil sócios do clube no sufrágio que resultou na reeleição do presidente do clube.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi reeleito com uma larga maioria dos votos este sábado. O presidente conquistou cerca de 86% dos votos dos leões.





O presidente do clube conquistou 85,8% dos votos dos sócios. Nuno Sousa, candidato da Lista C, teve 7,3%, e Ricardo Oliveira, da Lista B, reuniu 2,95% dos votos.Ao longo das 11 horas em que as urnas estiveram abertas contabilizaram-se 12.272 eleitores, aos quais ainda falta acrescentar os votos por correspondência. No total, serão perto de 15 mil votos aqueles que ajudaram a eleger o presidente do Sporting. Quando foi eleito pela primeira vez, 22.500 sócios votaram.