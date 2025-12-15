Mariah Carey é a estrela da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

A organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 revelará mais tarde outros participantes da cerimónia de abertura.

A cantora norte-americana Mariah Carey será a protagonista do espetáculo da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, que se realiza em 6 de fevereiro do próximo ano, no Estádio Giuseppe Meazza, anunciou hoje a organização.



Mariah Carey

"Reconhecida em todo o mundo pela voz inconfundível e por uma produção musical que atravessa gerações e culturas, Mariah Carey encarna na plenitude a atmosfera emocional que acompanha o caminho até aos Jogos", sustentaram os organizadores do evento, cuja cerimónia de abertura ocorrerá no estádio onde jogam as equipas de futebol do AC Milan e do Inter Milão.

A organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 revelará mais tarde outros participantes da cerimónia de abertura, que será realizada em 6 de fevereiro, apesar de alguns desportos abrirem dois dias antes a competição, a qual se prolonga até 22 de fevereiro.