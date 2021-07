Frederico Morais infetado com Covid-19 falha Jogos Olímpicos

Frederico Morais vai estar ausente dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 por ter testado positivo à Covid-19. O surfista deveria viajar esta sexta-feira para o Japão, de modo a juntar-se a Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot.





"As últimas 24 horas têm sido muito complicadas. Gerir a possibilidade de não poder comparecer nos Jogos Olímpicos foi talvez mais difícil do que ter a certeza. É com muita pena que anuncio que estou infetado com Covid-19 e por isso não poderei representar Portugal. Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei por contrair o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento. Estarei a acompanhar todos os segundos da nossa seleção e tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo que certamente representará Portugal da melhor forma", afirmou citado no comunicado divulgado pelo COP.