Investidor norte-americano está em Portugal e continua a pretender comprar 25% da SAD do Benfica. Clube manifestou-se contra o negócio e considerou "inoportuna" uma reunião com o empresário.

John Textor em Lisboa: "Fico feliz por explicar as vezes que forem necessárias"

O investidor norte-americano John Textor está esta quinta-feira em Lisboa para esclarecer as intenções em relação à sua entrada na SAD do Benfica.



"Fico feliz por explicar as vezes que forem necessárias. Estou agora aqui em Lisboa para o fazer", afirmou o empresário, que continua a pretender comprar 25 por cento das ações da sociedade encarnada.

A presença de John Textor em Lisboa foi confirmada pelo próprio, nas redes sociais.



Na passada semana, o Benfica emitiu um comunicado em que indicou não ter conhecimento do acordo entre o "Rei dos Frangos", José António dos Santos, e Textor para a venda dos 25% da SAD do clube, manifestando-se contra o negócio e considerando "inoportuna" uma reunião com o investidor norte-americano.