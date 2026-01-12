Francesco Farioli feliz com a renovação pelo FC Porto: 'É uma grande emoção para mim'

Técnico revelou que foi fácil chegar a um entendimento com o presidente André Villas-Boas
Francesco Farioli não escondeu a sua
emoção por renovar contrato com o FC Porto até 2028. O técnico italiano
mostrou-se orgulhoso por ver o seu trabalho reconhecido, mesmo sem ter ainda conquistado
qualquer troféu, e destacou a ligação com o universo portista. Farioli não tem
dúvidas de que a forma como se adaptou à Invicta também tem ajudado ao êxito.
Em declarações aos meios de comunicação do FC Porto, o treinador que lidera o
campeonato reforçou a ambição que reina no grupo de trabalho.
Voto de confiança do clube
"É uma grande emoção para mim, para a
equipa, porque acho que é uma prova fantástica que o clube decidiu dar-nos, dar
um passo na nossa direção e, sobretudo, dar um passo em conjunto nesta viagem.
Por isso, penso que não há nada mais e nada melhor que possamos pedir. É um
sentimento fantástico, o desejo de continuar a trabalhar em conjunto ao mesmo
ritmo, com o mesmo desejo e também com a mesma ambição."
Desejo comum
"O gesto que o clube teve comigo, mas também o timing, penso eu, é
uma parte fundamental, porque a primeira vez que o presidente moveu peças foi em
novembro, dizendo que em poucas semanas o seu desejo de se sentar e falar
estava lá e, para ser honesto, desde o momento em que falamos, foi alguns dias
antes do final de 2025 e hoje já estamos aqui com tudo assinado e,
especialmente, com o mesmo desejo, com a mesma ambição, com um empenho incrível
e uma grande responsabilidade de representar um clube desta dimensão e um clube
e uma série de pessoas que, a cada dia que passa, se tornam parte da minha
família, o que é algo absolutamente especial."
Forte ligação
"Existe uma ligação forte ou uma
ligação que nasceu há alguns meses como um passo de fé de ambas as partes e
penso que nestes meses nos conhecemos melhor e penso que é algo que está a
crescer diariamente através do trabalho e do empenho, como vos disse, de todas
as pessoas envolvidas neste projeto. Obviamente, eu próprio e a equipa técnica
que representará uma parte, uma pequena parte numa organização tão grande e
também, naturalmente, o trabalho do presidente e de todas as pessoas que o
acompanham. Por isso, penso que, como disse, é uma grande prova de empenho, uma
grande prova de ligação, de responsabilidade comum e, sobretudo, de desejo de
dar os próximos passos em conjunto e estou muito grato por isso."
Ambição de todos
"Se nos basearmos, obviamente, nos
aspetos formais, é evidente que se trata de um passo, de um ano a mais na
papelada. Mas, acima de tudo, para mim, representa muito em termos de desejo,
de visão comum, de sentimentos partilhados e, como vos disse, a ambição e o
desejo que nos levam a estar juntos e nos levam a continuar juntos."
'La Famiglia
Portista' reforçou união
"Sim, penso que é uma das chaves,
porque esta assinatura representa o trabalho de muitas pessoas, o empenho de
muitas pessoas e os sentimentos de muitas pessoas. Aqui represento, como vos
disse, uma pequena peça no grande puzzle, mas sem dúvida o facto de me sentir
em casa desde o primeiro dia, eu próprio, a minha mulher, os meus filhos, que
estão a crescer aqui, a entrar profundamente na cultura da cidade, na cultura
do país. É algo que está a crescer cada vez mais. Portanto, sim, penso que é
algo de muito especial tê-los, ter a minha família aqui comigo, a equipa
técnica. E, como já vos disse, nasceu como um slogan, ou nem sequer como um
sentimento, tornou-se um slogan, mas a realidade é que é algo que está mesmo lá
no fundo, algo em que acreditamos muito. Os últimos dias no Algarve também,
penso eu, reforçaram muito este sentimento e esta ligação e espero que, com
este passo em conjunto, algo de bom aconteça para a Família Portista na nossa
viagem."