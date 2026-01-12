Sábado – Pense por si

Tenista Henrique Rocha na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália

Após vencer o brasileiro João Lucas da Silva.

O tenista português Henrique Rocha qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o brasileiro João Lucas da Silva.

Henrique Rocha segue no Open da Austrália
Henrique Rocha segue no Open da Austrália FP Ténis

Na primeira partida em Melbourne, o jovem de 21 anos, 157.º do ranking do ATP, começou logo a quebrar o serviço do adversário, uma vantagem que reforçou para conquistar o primeiro parcial por 6-2.

O brasileiro de 25 conseguiu equilibrar o segundo 'set', mas o português acabou mais forte, vencendo os últimos três jogos para fechar o encontro com 6-4, ao fim de .

Mas Rocha conseguiu equilibrar a partida e voltou a vencer o parcial por 6-3, após uma hora e 18 minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, Rocha vai defrontar Marco Trungelliti, número 130 do mundo e 18.º cabeça de série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Também hoje, o veterano argentino de 35 anos venceu, em três parciais, por 2-6, 6-1 e 1-6, o tenista da casa Philip Sekulic, atual 519.º do ranking da ATP, que tinha recebido um convite da organização.

Na edição do ano passado, Henrique Rocha chegou à final da qualificação, mas falhou a entrada no Open da Austrália, ao perder com o italiano Matteo Gigante.

