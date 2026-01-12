Conselho da Disciplina da FPF instaura processo a Varandas após queixa do FC Porto

Em causa, estão as declarações do presidente do Sporting sobre a arbitragem após o jogo frente ao V. Guimarães na Liga

O Conselho da Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Frederico Varandas, após a queixa apresentada pelo FC Porto. Em causa, estão as declarações do presidente do Sporting sobre a arbitragem após o jogo frente ao V. Guimarães na Liga, no dia 23 de dezembro de 2025, que terminou com uma vitória por 4-1.



Frederico Varandas no aeroporto

Nessas declarações, na zona mista, o dirigente leonino analisou o panorama geral da arbitragem nacional, no rescaldo do polémico Santa Clara-Sporting, na Taça de Portugal. Defendendo-se das acusações de que o clube verde e branco tem sido constantemente beneficiado pelos árbitros, Varandas afirmou que houve um tempo em que "Benfica e FC Porto eram donos da arbitragem" e garantiu que a mesma é agora "livre e não tem dono".

“Durante décadas, a arbitragem não era independente, tinha um dono. FC Porto e Benfica. Décadas. Com nomes. Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira. Eu tenho 46 anos, vocês são da minha geração e crescemos assim”, atirou o líder leonino na zona mista.

Segundo o que Record apurou, os dragões argumentam na queixa que as declarações do presidente rival atentaram contra o bom nome dos organismos que tutelam o futebol nacional e a credibilidade das suas competições ao longo das últimas décadas, assim como, em particular, contra o FC Porto e o seu antigo presidente Pinto da Costa. Acusam-no ainda de manipular a história, com alegações graves e sem sustentação factual, fomentando a atual desconfiança constante em relação aos intervenientes no futebol nacional.