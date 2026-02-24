Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

A nova vida de Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua

Tomás Guerreiro 23:00

O socialista continua com o mandato de deputado suspenso e anda “a vender máquinas” na empresa do pai. A bloquista foi arranjar telhados e está como professora e diretora no ISCTE

"Só recuperaremos a confiança dos portugueses quando sentirem que percebemos o que é que correu mal”, disse Pedro Nuno Santos após as Legislativas de 18 de maio de 2025, quando o PS teve um dos piores resultados da sua história (22,83%) e passou a um inédito terceiro lugar no parlamento, com menos dois mandatos que o Chega. Uma semana depois, Pedro Nuno Santos abandonou a liderança.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Empresa passado Assessora parlamentar Parlamento Mariana Mortágua Pedro Nuno Santos ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa São João da Madeira Bloco de Esquerda Partido Socialista Lisboa Economia Politica CHEGA Aveiro
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A nova vida de Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua