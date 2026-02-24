Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

REGALIA. EM CAUSA, UMA LEI DE 1980 E UM PARECER DE 1990

Governantes recebem subsídio de alojamento, mas têm casa em Lisboa

Marco Alves
Marco Alves 23:00

Ministro da Agricultura tem duas casas na capital e €43.660 em rendimentos prediais, mas pediu (e está a receber) subsídio de alojamento de €724. Dezanove ministros e secretários de Estado pediram o mesmo apoio

"O senhor secretário de Estado, Dr. Pedro Manuel Monteiro Machado, tem a sua residência familiar e habitual na cidade de Coimbra. Sucede que, recentemente, entendeu adquirir uma segunda habitação na cidade de Lisboa, por forma a facilitar o exercício das suas funções no Governo.” A frase consta de um pedido de parecer à Direção de Serviços Jurídicos, Auditoria e Inspeção da Secretaria-Geral do Governo feito pelo chefe de gabinete do governante em data não referida, mas que será do início de 2025.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casa nova Casa Nova casa Caso Lisboa Rui Rocha José Manuel Fernandes Salvador Malheiro Ferreira da Silva Carlos Abreu Fernando Alexandre Tribunal Constitucional de Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governantes recebem subsídio de alojamento, mas têm casa em Lisboa