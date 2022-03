'Estou esgotada'. Número um mundial Ash Barty abandona o ténis aos 25 anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ashleigh Barty, a número 1 do ranking mundial do ténis feminino, anunciou esta terça-feira a retirada da competição aos 25 anos.







"É a primeira vez que o digo em voz alta e é difícil de o dizer. Mas estou feliz, estou preparada", disse num vídeo partilhado na rede social Instagram e pela Associação de Ténis Feminino (WTA). "Já não tenho a vontade física, emocional e tudo o que me leva a desafiar a mim própria ao mais alto nível. Estou esgotada."A decisão foi anunciada ao lado da sua antiga parceira em pares Casey Dellacqua.A australiana é a número um do ranking feminino desde 2019, há já 114 semanas consecutivas, e venceu três títulos do Grand Slam: Roland Garros em 2019, Wimbledon em 2021 e o Open da Austrália deste ano, reforçando a sua posição como a melhor do mundo.O reinado de Barty como número um mundial é o quatro maior da história do ténis feminino, atrás apenas de nomes icónicos como Steffi Graf (186 semanas), Serena Williams (186 semanas) e Martina Navratilova (156 semanas).No total e só nos últimos três anos, Barty venceu 15 títulos em singulares e 12 em pares - mais do que qualquer jogadora no ativo neste período. A australiana termina a carreira com um registo de 305 vitórias e 102 derrotas em singulares e de 200 vitórias e 64 derrotas em pares, juntando prémios de jogo no valor de mais de 21 milhões de euros.

Em janeiro, Barty tornou-se na primeira australiana a vencer o Grand Slam local em 44 anos, juntando-se ao clube exclusivo dos vencedores do Grand Slam em três superfícies diferentes. "Estou grata por tudo o que o ténis me deu, deu-me todos os meus sonhos e ainda mais, mas sei que chegou o momento para me afastar, seguir outros sonhos e pousar as raquetes", disse.

A Associação de Ténis Feminino (WTA) respondeu, na rede social Twitter: "Obrigada por teres sido uma incrível embaixadora deste desporto e para as mulheres de todo o mundo. Vais-nos fazer muito falta, Ash".