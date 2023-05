SAD do Benfica aumenta emissão de 40 para 50 milhões de euros

A SAD do Benfica decidiu aumentar o montante da emissão obrigacionista que decorre até esta sexta-feira, 12 de maio, de 40 milhões para 50 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) das "águias" em comunicado à CMVM.







Esta emissão oferece uma taxa de juro fixa de 5,75%, o valor mais elevado numa emissão da SAD "encarnada" desde 2013.A operação é composta por duas ofertas, tal como já tinha sucedido no ano passado, com uma componente de oferta de subscrição e outra de oferta de troca para as obrigações cuja maturidade terminava a 17 de julho de 2023.O montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros.No caso da oferta de troca, cada obrigação da emissão 2020-2023 dá direito a uma obrigação da nova emissão acrescida dos "juros corridos desde 15 de janeiro de 2023, inclusive, até à data de emissão e liquidação, exclusive, no montante de 0,067777778 euros" por cada obrigação.