FC Porto divulga informações sobre as cerimónias fúnebres de Jorge Costa

Record 06 de agosto de 2025 às 08:30
Funeral irá realizar-se na quinta-feira, pelas 10h30, na Igreja do Cristo Rei, no Porto.

O FC Porto emitiu uma nota informativa sobre as cerimónias fúnebres de Jorge Costa e divulgou que o funeral do antigo capitão vai realizar-se na Igreja do Cristo Rei, no Porto, pelas 10h30 de quinta-feira. Na mesma publicação, os dragões informam também que a missa de sétimo dia está agendada para as 19 horas do dia 12 de agosto.

