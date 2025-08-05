Sábado – Pense por si

Morreu Jorge Costa

Antigo internacional português, que era diretor do futebol profissional do FC Porto, tinha 53 anos.

O dirigente do FC Porto e antigo campeão pelo clube sofre uma paragem cardiorrespiratória esta terça-feira e, segundo avança o Record, acabou por morrer, aos 53 anos.

O antigo internacional português tinha 53 anos e ainda foi assistido no centro de treinos dos dragões, no Olival. Acabando depois por ser transportado em estado muito grave para o Hospital de São João.

Jorge Costa foi internacional pela seleção, campeão europeu pelo FC Porto em 2003/04 e ainda oito vezes campeão nacional, conquistou cinco Taças de Portugal e seis Supertaças pelos azuis e brancos.

Atualmente era diretor para o futebol profissional do FC Porto.

Em 2022, o ex-central sofreu um problema cardíaco que o levou a ser internado no Hospital de Santa Cruz, tendo sido então submetido a uma intervenção cirúrgica.

Morreu Jorge Costa