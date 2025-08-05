Sábado – Pense por si

Desporto

Nice é o adversário 154 do Benfica nas provas internacionais

Carlos Torres
Carlos Torres 05 de agosto de 2025 às 23:00

Águias já defrontaram equipas de 43 países, da Albânia à Argentina. O maior número de jogos? Contra o Bayern. A maior goleada? O 10-0 ao Dudelange, do Luxemburgo.

A estreia internacional do Benfica aconteceu em 1957, frente ao Sevilha, na Taça dos Campeões Europeus, com uma derrota (3-1) e um empate (0-0). Quase 70 anos depois, o Benfica tem no currículo a conquista de duas taças europeias e a disputa de mais oito finais (perdidas), jogando regularmente na Liga dos Campeões com “tubarões” como Bayern Munique, Barcelona ou Liverpool.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica União das Federações Europeias de Futebol Nice Sevilha Lisboa Irlanda do Norte André Villas-Boas
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Nice é o adversário 154 do Benfica nas provas internacionais