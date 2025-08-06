Jorge Costa: Milhares de adeptos em fila no Estádio do Dragão para se despedirem

Entre os presentes, também ex-companheiros de equipa e o atual plantel do Porto.

Milhares de pessoas formaram esta quarta-feira longas filas ao redor do Estádio do Dragão, para se despedirem de Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto, cujo corpo está em câmara ardente junto ao túnel de entrada para o relvado.



Adeptos prestam homenagem a Jorge Costa no Estádio do Dragão ESTELA SILVA/LUSA

Desde as primeiras horas da tarde, muito antes da abertura das portas ao público às 15:00, os acessos ao estádio começaram a ser preenchidos por uma multidão silenciosa e visivelmente emocionada. Homens, mulheres, crianças, antigos atletas, adeptos de várias gerações e até rivais, todos unidos pelo desejo de prestar homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da história do clube.

A urna está colocada junto ao túnel de entrada para o relvado, no interior do estádio, num espaço marcado pelo silêncio, recolhimento e sentimento de perda. O ambiente é de luto profundo, com vários adeptos a levarem cachecóis, camisolas antigas e mensagens de tributo ao antigo capitão.

"Foi o nosso capitão, foi um símbolo. Estamos todos de luto", disse António Ferreira, de 68 anos, que se deslocou de Valongo. "Vi o Jorge crescer no Porto, acompanhei toda a carreira. Era daqueles que não se rendia. Tinha alma. Vim para agradecer tudo o que fez pelo clube", disse ainda.

Maria João Lopes, de 41 anos, chegou com a filha de 10. As duas emocionaram-se ao entrarem no estádio. "Queria que ela soubesse quem ele foi, o que representou. O Jorge Costa era mais do que um jogador. Era porto de abrigo em campo", afirmou.

Entre os presentes, também ex-companheiros de equipa. Hélder Barbosa, que partilhou o balneário com Jorge Costa nos seus primeiros anos de sénior, deixou palavras emocionadas.

"O Jorge era um líder nato. Não precisava de levantar a voz para se fazer ouvir. A sua presença impunha respeito, mas era também um apoio constante. Sempre atento aos mais novos. Foi um privilégio ter partilhado o balneário com ele", confidenciou.

A fila estendeu-se por centenas de metros, contornando parte do estádio. O clube reforçou o dispositivo de apoio e segurança para garantir o acesso ordeiro de todos os que desejam despedir-se. Alguns adeptos mantiveram-se no local horas a fio, num ambiente de silêncio intercalado por aplausos espontâneos.

As cerimónias prosseguem durante o dia, estando prevista para esta quinta-feira a missa de corpo presente na igreja do Cristo Rei, seguindo depois para o cemitério de Agramonte.

O antigo jogador do FC Porto, e até agora diretor para o futebol profissional, morreu hoje aos 53 anos.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.