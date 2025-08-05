Sábado – Pense por si

FC Porto despede-se de Jorge Costa: "Nunca serás esquecido, Capitão"

Record 05 de agosto de 2025 às 17:24
Clube destaca que ex-jogador "marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do portismo".

O FC Porto confirmou a morte de Jorge Costa, numa nota oficial publicada esta terça-feira. No texto, os azuis e brancos despedem-se de um dos maiores símbolos da sua história, que era atualmente diretor do departamento de futebol.

Comunicado do FC Porto

"Jorge Costa, o lendário Capitão do FC Porto e atual Diretor do Futebol Profissional, faleceu esta terça-feira vítima de paragem cardiorrespiratória.

O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo.

Neste momento de imensa dor, o Futebol Clube do Porto endereça as mais sentidas condolências à família de Jorge Costa, aos seus amigos e a todos os que com ele partilharam momentos inesquecíveis.

Sendo este um momento de dor para toda a sua família e para a família Portista, pedimos a todos o recato e respeito exigido neste período de despedida. Mais informações serão divulgadas no momento oportuno.

O legado de Jorge Costa permanecerá sempre vivo na memória de todos os Portistas.

Nunca serás esquecido, Capitão."

