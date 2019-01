Fábio Veríssimo de fora nas próximas semanas

Fábio Veríssimo vai ficar afastado durante algumas semanas da função de videoárbitro e terá presença limitada nas próximas jornadas da 1ª Liga.

Fábio Veríssimo vai ficar afastado durante algumas semanas da função de videoárbitro e terá presença limitada nas próximas jornadas da 1ª Liga, sabe Record. O árbitro que esteve como VAR no FC Porto-Benfica (3-1) da Allianz Cup vai ser inclusivamente chamado para uma reunião individual no Conselho de Arbitragem em resultado da sua atuação no clássico.



