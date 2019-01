"Dragões" vão encontrar Sporting ou Sp. de Braga no jogo decisivo da prova, sábado.

O FC Porto tornou-se, esta terça-feira, o primeiro finalista da Taça da Liga ao vencer o Benfica (3-1), em jogo disputado no Estádio Municipal de Braga.



Os "dragões" colocaram-se em vantagem aos 24 minutos, através de Brahimi, mas a vantagem durou apenas sete minutos. Aos 31 minutos, Rafa restabeleceu a igualdade.

Num ritmo alucinante, Marega voltou a marcar para o FC Porto (35'). A primeira parte não terminou sem polémica, com os benfiquistas a contestarem um golo invalidado a Pizzi. A quatro minutos do final da partida, o reforço de Janeiro Fernando Andrade fechou o marcador para a equipa de Sérgio Conceição.



Esta quarta-feira, conhece-se o adversário dos "dragões: o encontro entre Sporting e Sporting de Braga, está marcado para as 19h45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga.