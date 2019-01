Jogador argentino partilhou "medo" com grupo de amigos.

A revelação inicial foi feita por Diego Rolán e ao fim da tarde o jornal Olé revelou mesmo o áudio da mensagem que Emiliano Sala enviou a um grupo de amigos no WhatsApp, momentos antes de levantar voo rumo a Cardiff. Ainda assim, e apesar de em algumas frases se notar o discurso com medo, o jogador argentino aparentava estar tranquilo.



"Olá irmãos, como estão louquitos? Irmão, estou morto. Estive aqui em Nantes a fazer coisas, coisas e mais coisas. E não terminam e não terminam e não terminam... Bem, estou aqui em cima já no avião, que parece que está a cair aos pedaços", começou por dizer o argentino de 28 anos.



"Já estou a ir para Cardiff, louco, que amanhã já começamos a trabalhar. De tarde treinámos na minha nova equipa. A ver o que sucede. Mas bem, como estão vocês, tudo bem? Se em hora e meia não tiverem novidades minhas - não sei se vão enviar alguém a buscar-me -, mas já sabem... Papá, que medo tenho!", concluiu.



Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.