Benfica pediu áudio do VAR, mas Federação não revela conversa

As "águias" querem ouvir as comunicações entre Carlos Xistra, árbitro da partida frente ao FC Porto, e Fábio Veríssimo, o responsável pelo vídeo-árbitro, mas Federação recusa.

O Benfica vai pedir o áudio das comunicações entre Carlos Xitra, árbitro do clássico desta terça-feira com o FC Porto, e Fábio Veríssimo, que exerceu as funções de vídeo-árbitro, avança o jornal Record.



As decisões do juiz de Leiria indignaram os encarnados, como vincou o seu presidente, Luís Filipe Vieira, logo após o jogo com o FC Porto, ao ponto de ter defendido que Veríssimo "não pode apitar mais". No entanto, este pedido do Benfica será recusado pela Federação. O organismo não costuma divulgar as comunicações entre árbitros e VAR, muito menos a pedido de clubes.



