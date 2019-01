Vieira questionou ausência de Veríssimo em jogos do Benfica em 2017

O presidente do Benfica disse, no final do encontro com o FC Porto para a Taça da Liga, na passada terça-feira, que Fábio Veríssimo "não podia apitar mais". Contudo, foi o próprio Luís Filipe Vieira a questionar, em 2017, na BTV, qual a razão do árbitro não ajuizar as partidas dos 'encarnados'.





Na altura, o presidente do Benfica abordava as nomeações na arbitragem naquela época. Luís Filipe Vieira revelou que o árbitro tinha sido "enxovalhado" durante a semana que antecedeu um jogo com o FC Porto, por elementos ligados aos dragões.



Como resultado, o árbitro ficou condicionado e, segundo o presidente do Benfica, falhou na análise de vários lances no encontro dos dragões. "Está ali condicionado", afirmava o presidente das águias.



Relativamente às declarações após o último clássico da Taça da Liga, Luís Filipe Vieira afirmou que " há árbitros que foram corridos da arbitragem, mas não se sabe como. Eles sabem que há famílias de árbitros que foram ameaçadas".

As críticas subiram de tom após vários lances que geraram algum debate durante o clássico, mas a polémica com Veríssimo dura há vários anos. Há cerca de dois, o líder dos encarnados perguntava em declarações à BTV: "Veríssimo não apita o Benfica porquê?".