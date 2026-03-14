Eleições no Sporting: Cerca de 10 mil sócios votaram presencialmente até às 18:00

O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha até às 20:00 e para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto.

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Cerca de 10 mil sócios votaram este sábado presencialmente nas eleições do Sporting, até às 18:00, aos quais somam parte dos 6.233 votantes por correspondência, revelou o presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG) dos 'leões'.



Sócios do Sporting junto ao Pavilhão João Rocha para exercer o seu direito de voto. António Cotrim/Lusa

"Votaram [presencialmente] 10 mil e qualquer coisa votantes. Tem sido uma boa afluência, apesar de não ser dia de jogo", comentou João Palma, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde decorre o ato eleitoral dos bicampeões nacionais de futebol.

Quanto aos votos por correspondência, foram recebidos "6.233 votos", de acordo com o dirigente, sem confirmar que estes números superem a adesão de 14.795 sócios nas eleições de 2022 ou os 22.510 que, em 2018, estabeleceram o recorde de votantes em eleições no Sporting.

"Desses seis mil e tal [6.233] há uma margem substancial de votos que são, logo à partida, descartados porque são inválidos ou nulos. Quando são recebidos faz-se esse primeiro rastreio e só vêm para a votação deste sábado os votos que são considerados válidos", explicou João Palma.

O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.

Para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.

Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A.