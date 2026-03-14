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Fachada exterior do Estádio Municipal de Braga já tem 'Muralha da Liberdade'

Lusa 17:12
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A tela gigante é uma recriação da tarja proibida pela PSP na receção do Braga ao Vitória de Guimarães, a 21 de fevereiro.

O Estádio Municipal de Braga exibe, a partir deste sábado, na fachada exterior da bancada nascente, a 'Muralha da Liberdade', tela gigante que a Polícia de Segurança Pública (PSP) impediu recentemente de erguer no interior do recinto.

Tarja proibida pela PSP
Tarja proibida pela PSP
Tarja proibida pela PSP
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Depois de, há cerca de uma semana, António Salvador ter anunciado essa pretensão, este sábado o líder 'arsenalista' deu conta da conclusão da colocação da tela de 112 metros de largura e 30 metros de altura após "um longo e complexo trabalho".

A 'Muralha da Liberdade', recriação da tarja original, visa ser "uma homenagem aos sócios e adeptos e uma afirmação clara do que é ser Sporting de Braga", deixou o dirigente numa mensagem aos sócios e adeptos no sítio oficial do clube bracarense.

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"Ela é a forma de transmitirmos, a todos, que o orgulho e o sentimento de pertença que existe entre o clube, a cidade e a comunidade não podem ser silenciados. Ela é a forma de reafirmarmos -- sem temer a força da palavra -- que o Sporting de Braga e os seus sócios não podem ser censurados", pode ler-se.

No dia 21 de fevereiro, na receção ao Vitória de Guimarães, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, a PSP não permitiu que os adeptos bracarenses exibissem a tela gigante antes do jogo, invocando questões de segurança dos espetadores, nomeadamente pela natureza inflamável dos materiais estarem perto de artefactos pirotécnicos, e também por considerar que as mensagens "não evidenciavam qualquer manifestação clara e inequívoca de apoio à equipa".

Após o jogo e nos dias seguintes, o Sporting de Braga fez duras críticas à atuação da PSP considerando ter sido vítima de "censura", levando o caso para reuniões com a Federação Portuguesa de Futebol, Liga de clubes, comando distrital de Braga da PSP e Governo de Portugal.

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