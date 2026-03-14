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14 de março de 2026 às 13:13

"A principal missão do sócio é cuidar do Sporting": Varandas apela ao voto e prepara-se para ir às urnas

Frederico Varandas chegou por volta do 12h30 ao Pavilhão João Rocha, onde decorrem as votações para os órgãos sociais do Sporting.

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