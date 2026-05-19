Os convocados de Roberto Martínez para o Mundial 2026

Selecionador anunciou esta terça-feira os jogadores que vão participar na fase final do Mundial. Estes são os convocados.

O selecionador Roberto Martínez anunciou esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 27 jogadores que vão participar na fase final do Mundial de 2026 de futebol, que arranca a 11 de junho. Eis os convocados:

A carregar o vídeo ... O momento em que Roberto Martínez anuncia a lista de convocados para o Mundial2026

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

Defesas - Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (Benfica);

Médios - Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Antes do Mundial Portugal vai realizar primeiro dois jogos de preparação: um a 6 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e um outro a 10 de junho contra a Nigéria, em Leiria.

A comitiva vai depois montar o centro de estágio em Palm Beach, na Forida, onde a seleção vai disputar o Grupo K. A estreia de Portugal acontece a 17 de junho contra a República Democrática do Congo, numa partida que se inicia pelas 12h locais (18h de Lisboa) em Houston.

A equipa das quinas defronta depois o Uzbequistão a 23 de junho, também pelas 12h locais (18h de Lisboa) em Houston. O último está agendado para as 19h30 de 27 de junho (00h30 de 28 de junho em Portugal Continental) frente à Colômbia, em Miami.