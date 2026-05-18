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Desporto

Convocatória de Cabo Verde para o Mundial'2026 com sete jogadores que atuam em Portugal

Record 15:13
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Entre os quais Sidny Lopes Cabral, do Benfica.

A seleção de Cabo Verde divulgou, esta segunda-feira, a lista dos 26 convocados para o Mundial'2026, que inclui sete jogadores que atuam em Portugal.

Sidny Lopes Cabral é um dos destaques da convocatória de Cabo Verde para o Mundial
Sidny Lopes Cabral é um dos destaques da convocatória de Cabo Verde para o Mundial Paulo Calado

Começando logo pelos guarda-redes, destaque para a chamada de Vozinha, guarda-redes do Chaves. Na defesa, nota para as presenças de Stopira, do Torreense, e de Sidny Lopes Cabral, do Benfica, 'acompanhados' por Telmo Arcanjo do V. Guimarães no meio-campo, bem como por Yannick Semedo, do Farense.

Dailon Livramento (Casa Pia) e Jovane Cabral (de saída do E. Amadora) fecham as opções do selecionador Bubista no ataque.

Cabo Verde vai defrontar, durante a fase de grupos, Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

A convocatória da seleção de Cabo Verde na íntegra:

Guarda-redes: Carlos dos Santos, Márcio Rosa e Vozinha.

Defesas: Diney Borges, Kelvin Pires, Stopira, Logan Costa, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira e Wagner Pina.

Médios: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, João Paulo Fernandes, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo e Yannick Semedo.

Avançados: Dailon Livramento, Garry Rodrigues, Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes, Willy Semedo e Hélio Varela.

Tópicos Seleção Jogador de futebol Futebolista Futebol Cabo Verde Portugal Yannick Semedo Dailon Livramento Telmo Arcanjo Sidny Lopes Cabral Jovane Cabral Sport Lisboa e Benfica Vitória Sport Clube Sporting Clube Farense Sport Clube União Torreense
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