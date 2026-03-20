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A lista de convocados de Roberto Martínez para jogos com México e Estados Unidos

Record 12:36
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Particulares estão marcados para 29 de março e 1 de abril.

Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, a lista de 27 convocados da Seleção Nacional para os particulares frente a México e Estados Unidos, que se realizam respetivamente nos dias 29 deste mês (02h00) e 1 de abril (00h07), e .

Roberto Martínez em conferência de imprensa
Roberto Martínez em conferência de imprensa

Consulte a lista de convocados na íntegra:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva;

Defesas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo;

Médios: Rúben Neves, Samu Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora;

Avançados: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.

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