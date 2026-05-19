Roberto Martínez: "Adeptos podem esperar um grupo comprometido e preparado para lutar"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O selecionador Roberto Martínez divulgou esta terça-feira a lista dos 27 convocados para o Mundial de 2026. Aos jornalistas, garantiu que o grupo está "comprometido" e "preparado para lutar".



Roberto Martínez, selecionador nacional Lusa

"Prometo orgulho, esforço, união e vontade de sonhar. O adepto de Portugal pode esperar um grupo comprometido preparado para lutar e dar tudo com muito orgulho", referiu.

Questionado sobre as suas escolhas, onde não constam jogadores como António Silva ou Pote, garantiu que não deixou "ninguém de fora" e falou sobre a "complexidade do torneio". "Gostava que compreendessem. Há jogadores que estão mais bem colocados para desempenhar funções essenciais para este torneio."

Sobre o facto de haver quatro guarda-redes na convocatória, Martínez explicou que se trata de uma "metodologia do treino" e esclareceu que "Ricardo Velho" será o "quarto guarda-redes" mas que só irá substituir os demais em caso de lesão durante o treino. "O Ricardo Velho em dois minutos disse que estava preparado para ajudar a Seleção e é esse o espírito que precisamos".

Leia Também Os convocados de Roberto Martínez para o Mundial 2026

A carregar o vídeo ... Quatro guarda-redes e outras surpresas: análise aos convocados de Portugal para o Mundial’26