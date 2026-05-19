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Roberto Martínez: "Adeptos podem esperar um grupo comprometido e preparado para lutar"

Luana Augusto
Luana Augusto 13:28
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Selecionador anunciou esta terça-feira a lista dos 27 convocados para o Mundial.

O selecionador Roberto Martínez divulgou esta terça-feira a para o Mundial de 2026. Aos jornalistas, garantiu que o grupo está "comprometido" e "preparado para lutar".

Roberto Martínez, selecionador nacional
Roberto Martínez, selecionador nacional Lusa

"Prometo orgulho, esforço, união e vontade de sonhar. O adepto de Portugal pode esperar um grupo comprometido preparado para lutar e dar tudo com muito orgulho", referiu.

Questionado sobre as suas escolhas, onde não constam jogadores como António Silva ou Pote, garantiu que não deixou "ninguém de fora" e falou sobre a "complexidade do torneio". "Gostava que compreendessem. Há jogadores que estão mais bem colocados para desempenhar funções essenciais para este torneio." 

Sobre o facto de haver quatro guarda-redes na convocatória, Martínez explicou que se trata de uma "metodologia do treino" e esclareceu que "Ricardo Velho" será o "quarto guarda-redes" mas que só irá substituir os demais em caso de lesão durante o treino. "O Ricardo Velho em dois minutos disse que estava preparado para ajudar a Seleção e é esse o espírito que precisamos". 

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