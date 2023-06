Depois de derrota com Sevilha, Mourinho insulta o árbitro

O Sevilha conquistou, na noite de quarta-feira, a Liga Europa ao derrotar a Roma treinada pelo português José Mourinho. O técnico luso não terá ficado feliz com o resultado e, no final do jogo, fez uma espera ao árbitro.







José Mourtinho e e o árbitro Anthony Taylor durante a final da Liga Europa na Puskas Arena, em Budapeste REUTERS/Annegret Hilse

Roma "teve um jogo muito duro e difícil" e lançou críticas à arbitragem

"O jogo foi muito duro, de grande competitividade, de grande agressividade. A minha equipa sentiu, obviamente, a pressão a determinado momento. Mas estiveram à altura desta final, só que não correu como gostaríamos. Tenho de defender os meus jogadores. Não gosto de fazer este tipo de intervenções, mas uma arbitragem destas não faz sentido. Houve situações injustas em vários lances e momentos de decisão", sublinhou.







écnico português perdeu a final de uma prova europeia.

Num vídeo divulgado pelo SportItalia é possível ver Mourinho no parque de estacionamento do estádio Puskás Arena, em Budapeste, ao lado de Roberto Rosetti, da UEFA. Quando o árbitro Anthony Taylor chega ao local e se encontra a entrar num carro, o português atira: "Vocês não têm p*** de vergonha, idiotas de m***".Já anteriormente, durante a conferência de imprensa pós-jogo, Mourinho disse emocionado que aDe acordo com o SportItalia este é já o segundo resultado europeu "dececionante" para a Roma, levantando assim algumas dúvidas sobre a permanência do técnico luso na liderança do clube."O que fazer agora? Ficar depois dessa discussão ou ir embora? Esta derrota vai doer durante algum tempo (…) Sem este troféu a época já não faz sentido e o apuramento para a Liga dos Campeões - que era o objetivo inicial - está já muito longe. Tudo será questionado, a começar por Mourinho", escreve o jornal italiano.O Sevilha venceu assim, pela sétima vez, a Liga Europa tendo alcançado um 4-1 no desempate nas grandes penalidades. Mancini e o brasileiro Ibanez desperdiçaram castigos máximos para os romanos, enquanto os sevilhanos converteram as quatro grandes penalidades que dispuseram no desempate do encontro, depois de o argentino Dybala ter dado vantagem à formação italiana, aos 35 minutos, e de os espanhóis terem empatado, com um autogolo de Mancini, na segunda parte, aos 55.O Sevilha consolidou o estatuto de recordista de triunfos na prova, ao somar sete troféus, em sete finais, impondo a Mourinho a primeira derrota numa final europeia, depois dos triunfos na Liga dos Campeões em 2004, no FC Porto, e 2010, no Inter Milão, na Liga Europa em 2003, no clube portuense, e 2017, no Manchester United, e na Liga Conferência Europa, no ano passado, já na Roma.Quanto a Mourinho foi a primeira vez que o t