Djokovic diz que Kosovo é o coração da Sérvia

Tenista, número 3 do mundo, é sérvio e coloca-se ao lado do seu país contra a independência do território, numa altura em que voltaram os confrontos entre os dois lados. Djokovic admite que nem todos concordam com ele, mas mantém declaração que escreveu numa câmara de filmar.

O tenista Novak Djokovic decidiu comemorar a sua vitória na primeira ronda do Roland Garros com uma mensagem dirigida ao Kosovo. O atleta sérvio escreveu numa câmara de filmar: "Kosovo é o coração da Sérvia".







Jean Catuffe/Getty Images

Esta declaração foi escrita no mesmo dia em que 30 elementos das tropas de manutenção de paz da NATO ficaram feridos em confrontos numa manifestação com cidadãos sérvios na cidade kosovar de Zvecan, onde nasceu o pai de Djokovic.Ontem, depois da sua segunda vitória no torneio de Paris, o atual número 3 do mundo afirmou manter o que tinha escrito e disse aos jornalistas que esperava que a controvérsia ficasse para trás. "Voltaria a dizê-lo, mas não preciso porque vocês têm as minhas declarações, se quiserem refletir sobre isso", afirmou Djokovic, em conferência de imprensa."Claro que tenho a noção que muita gente discorda, mas é o que é. É algo que defendo. E é tudo. Não tenho mais comentários a fazer. Disse o que tinha de dizer."Mas o caso pode não ficar por aqui, já que as autoridades olímpicas do Kosovo - um território que decretou a sua independência da Sérvia em 2008, mas ainda não é totalmente reconhecido internacionalmente - pediram ao Comité Olímpico Internacional (COI) para agir disciplinarmente contra o tenista.Enquanto a ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, afirmou que os comentários do atleta "não eram apropriados". França - tal como Portugal e a quase totalidade da UE - reconhece a independência do Kosovo.Para já, nas competições de ténis Djokovic não deve ser penalizado. Com as federações francesa e internacional a garantirem que nenhuma regra tinha sido quebrada.