UEFA abre processo contra José Mourinho por insultar árbitro

A UEFA abriu um processo contra o treinador português José Mourinho. Foi filmado na garagem do estádio, a confrontar os árbitros com insultos, após a derrota na final da Liga Europa, na quarta-feira. "Nem o Rosetti foi capaz de dizer que não era [penálti]" foi uma das queixas feitas por Mourinho.







O árbitro Anthony Taylor começou a atrair atenção após a Roma ter falhado um penálti e ao mostrar 14 cartões amarelos durante o jogo, o maior número na Liga da Europa. No dia seguinte ao jogo, circularam vídeos nas redes sociais de vários adeptos do clube Serie A a assediarem o árbitro e a sua família. Foi necessário que as forças de segurança os levassem para uma área segura.

Os adeptos da Roma foram acusados de fazer danos e de disturbar a multidão. Os apoiantes do Sevilha foram acusados de invasão de campo, depois de Gonzalo Montiel marcar o golo da vitória. As claques das duas equipas foram acusadas de mandar fogos-de-artifício e objetos.



O Sevilha conquistou pela sétima vez a competição da Liga Europa, ao derrotar a Roma nos penáltis, por 4-1. José Mourinho perdeu a sua primeira final europeia, não podendo Roma classificar-se para a próxima Liga dos Campeões.