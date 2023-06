Tiroteio na festa do título da NBA faz nove feridos nos Estados Unidos

Dez pessoas ficaram feridas esta terça-feira na sequência de um tiroteio no centro da cidade de Denver, no Colorado. O incidente ocorreu durante a celebração da vitória dos Denver Nuggets no campeonato da NBA.







De acordo com a Reuters, no pós-jogo uma multidão de pessoas reuniu-se a pouco mais de um quilómetro do estádio para celebrar a vitória, dando início a uma onda de violência.Três pessoas ficaram em estado crítico, mas as autoridades dizem que deverão existir outras vítimas a registar. Um homem acabou por ser detido pelas autoridades junto à Market Street.