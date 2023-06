Mourinho critica arbitragem e defende que Roma merecia mais após derrota na Liga Europa

O treinador José Mourinho referiu, esta quarta-feira, que Roma "teve um jogo muito duro e difícil" frente ao Sevilha. O técnico português, que sai derrotado de uma final de uma prova europeia pela primeira vez, criticou a arbitragem e disse que os jogadores "mereciam mais".





Mourinho emocionou-se durante as declarações em conferência de imprensa, após a equipa perder o campeonato europeu para a equipa espanhola nos penáltis por 4-1.

"O jogo foi muito duro, de grande competitividade, de grande agressividade. A minha equipa sentiu, obviamente, a pressão a determinado momento. Mas estiveram à altura desta final, só que não correu como gostaríamos. Tenho de defender os meus jogadores. Não gosto de fazer este tipo de intervenções, mas uma arbitragem destas não faz sentido. Houve situações injustas em vários lances e momentos de decisão", sublinhou.O técnico afirmou ainda que estava orgulhoso da equipa. "Os jogadores perderam o jogo, mas não perderam a dignidade. Estou orgulhoso, eles fizeram de tudo o que foi possível. Os meus jogadores mereciam mais. Na próxima temporada não jogamos 'Champions', mas trabalhámos tanto, tanto. Suámos tanto durante este jogo. OS meus jogadores estão mortos fisicamente", disse.A final da Liga Europa teve 120 minutos. A vitória foi decidida nos penáltis, após as equipas terem passado grande parte da partida empatadas por 1-1. De notar que Roma estava em vantagem no começo do jogo, mas que o cenário mudou quando o defesa Gianluca Mancini marcou um autogolo.