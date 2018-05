O Sporting disputa a final da Taça de Portugal frente ao Desportivo das Aves no próximo domingo, no Jamor. Mas a semana decisiva para o Sporting preparar o jogo decisivo que pode dar aos "leões" o segundo troféu da época, depois da conquista da Taça da Liga, começou muito conturbada.



A meio da tarde, o presidente dos "leões", Bruno de Carvalho, reuniu-se com a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, os jogadores, equipa médica do futebol profissional e departamento de scouting. A reunião de emergência foi convocada pelo líder "verde e branco" após a derrota dos "leões", domingo, frente ao Marítimo, que deixou a equipa em terceiro lugar e fora dos jogos da pré-eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões. O regresso ao continente foi conturbado: a equipa foi insultada ainda no Funchal e, à chegada a Alvalade, alguns jogadores foram alvo de tentativas de agressão.











Pelas 19h00, Jorge Jesus abandonou Alvalade, sem prestar declarações. Postura igualmente assumida pelos futebolistas, que deixaram Alvalade de rosto fechado. O técnico terá ido reunir com o seu advogado, logo após o encontro. Segundo o Correio da Manhã, durante a reunião, o líder dos "leões" terá manifestado intenção de despedir o treinador, incluindo no acordo de saída uma cláusula para que este não possa ingressar directamente no Benfica ou no FC Porto.



A comunicação social divulgou, então, que o técnico fora suspenso e estaria fora da final da Taça. A equipa, solidária, avisara que só entraria em campo com o técnico ao comando. As mesmas notícias davam contam da possibilidade de o treinador de guarda-redes Nelson Pereira e o treinador da equipa B, Luís Martins, estarem no banco no jogo de domingo.



Quem não se manteve em silêncio foi o presidente dos "leões". À saída de Alvalade, após as reuniões, BdC recorreu à ironia para dizer que Jesus não estava suspenso. Há processo disciplinar? Jesus continua no clube? Nenhuma das perguntas teve resposta taxativa. "Fizemos uma série de reuniões e vocês uma série de invenções. Se o Bruno suspendeu o Jesus, esperem pelo Bruno, porque o presidente não o suspendeu. Têm de esperar pelo Bruno, o que suspendeu o Jesus", disse o presidente "leonino" aos jogadores.



"Todos nós assistimos a um jogo que prejudicou o Sporting, que nos fez perder bastantes milhões que estavam contabilizados para a próxima época", disse aos jornalistas, acrescentando: "Isso origina várias mudanças. Não gostámos de ver a interacção dos sócios com os jogadores também".

A partir deste momento, um manto de silêncio cai sobre Alvalade. A SAD não emitiu nenhum comunicado a esclarecer as reuniões. Na CMTV, Octávio Machado garantiu que o técnico estará na final e orienta o treino desta terça-feira. O que se segue fica por esclarecer.





Estou convencido de que os problemas estão a ser resolvidos, diz Jaime Marta Soares Presidente da Assembleia-Geral prestou declarações à saída de Alvalade.







E tudo começou com o At. Madrid...

A crise no Sporting começou a 5 de Abril quando Bruno de Carvalho criticou as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.

No dia seguinte, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgaram um comunicado em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.



Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em que suspendia os jogadores que subscreveram um comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.



No sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não tinham recebido qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe dera "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, o que aconteceu, com os "leões" a vencerem por 2-0.



Antes do encontro, Bruno de Carvalho voltou a colocar um post no Facebook a criticar os futebolistas, afirmando que se mantinha "os processos disciplinares" aos jogadores, que mancharam "o bom nome do presidente e do clube".

Após o jogo, em que foi assobiado, Bruno de Carvalho acusou os adeptos "verde e brancos" de serem "ingratos e de memória curta", remetendo os pedidos de demissão para as reuniões magna do clube.

No dia seguinte, Bruno de Carvalho abandonou o Facebook e o clima parecia acalmar. Este sábado, porém, o presidente foi bastante crítico em algumas declarações ao jornal Expresso, a quem deu uma longa entrevista, onde abordou a crise no balneário após o jogo em Madrid. "Uma pergunta mais inteligente seria: quem é o líder do balneário? [R: O treinador.] Então acha que um treinador permitira que os jogadores fizessem aquilo que se escreveu ao seu presidente? Que os jogadores tinham virado as costas ao presidente, que se tinham recusado a treinar, e por aí fora. Só pode ser invenção da comunicação social, não é? Porque se fosse verdade era gravíssimo. Tem tudo de ser invenções não é? Porque senão era mau sinal haver um líder de balneário assim. E o líder de balneário é o treinador", atirou.

Mas sábado trouxe mais "farpas" entre BdC e JJ. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo na Madeira, Jesus disse ter a certeza "de que o presidente não se revê" na publicação do pai de Bruno de Carvalho no Facebook, que questionou a necessidade de "aumentar o salário do treinador" para que a equipa vencesse.

Bruno de Carvalho não gostou que o técnico tivesse falado sobre o tema. "[Jorge Jesus] Tem o direito de ter opinião. Também tinha pedido internamente às pessoas para não comentarem o caso e, por isso, tenho pena que comentem. Não estou muito de acordo com o que o meu pai disse, mas tenho orgulho por ser meu pai. Ao menos deu a cara. Jorge Jesus também não gosta, apesar de serem amigos, quase irmãos, das alarvidades de Octávio Machado, Rui Santos e João Bonzinho. Tenho a certeza que não se revê nas alarvidades e mentiras", afirmou o presidente. Eram os sinais públicos mais fortes de problemas entre os líderes do futebol profissional do Sporting, que se tornaram mais evidentes esta segunda-feira.