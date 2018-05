Os mandatos presidenciais devem ser cumpridos escrupulosamente? Bruno de Carvalho acha que não. Ou pelo menos, achava. Tanto que, há cinco anos, na sua página pessoal de Facebook, o então candidato à presidência leonina criticava o então presidente verde e branco Godinho Lopes que acabara de despedir o treinador Sá Pinto.

"Perante estes resultados recentes e actuais, porque os sócios não podem demitir a direcção?", questionava então Bruno de Carvalho, atirando ainda: "Se os contratos não são para cumprir, porque devem ser cumpridos os mandatos?"

Enquanto treinador do Sporting na temporada 2012/2013, Sá Pinto teve um começo nada airoso. Uma vitória, três empates e uma derrota nas cinco primeiras jornadas do campeonato. Houve ainda um empate frente ao Basileia a contar para a Liga Europa e uma derrota por três a zero contra o Videoton. Godinho Lopes considerou quer não era possível a continuação de Sá Pinto no banco dos leões.

Quando a demissão foi anunciada à CMVM, Bruno de Carvalho reagiu no Facebook, citado pelo Público, lembrando que "a Direcção e a estrutura directiva" acabavam "de despedir o segundo treinador em duas épocas", o que, apesar de ser "um acto de gestão", motivava uma pergunta: "Domingos [Paciência] tinha contrato por cumprir, Sá [Pinto] tinha visto o seu contrato ser renovado, mas ambos acabaram despedidos. Porquê?"

Esta publicação torna-se especialmente relevante já que Bruno de Carvalho está à beira de rescindir contrato antes do tempo pela segunda vez consecutiva, durante o seu mandato presidencial à frente do Sporting. São vários os jornais que noticiam que Jorge Jesus não deverá ficar mais um ano no clube de Alvalade, como prevê o seu contrato.

Desde que chegou à presidência, Bruno de Carvalho viu passar os treinadores Jesualdo Ferreira (com quem o Sporting não renegociou contrato), Leonardo Jardim (que teria sempre "a porta aberta para regressar") e depois Marco Silva.

O treinador e o presidente entraram em rota de colisão depois de uma publicação no Facebook de Bruno de Carvalho a criticar o desempenho da equipa principal em Guimarães (0-3) e da equipa B com o Atlético (0-5): "Este fim-de-semana jamais poderá ser esquecido. Quer a equipa principal quer a equipa B brindaram os sportinguistas com péssimas exibições que não dignificaram o nosso clube e a nossa camisola. Não demonstraram garra nem vontade de vencer e isso é lamentável só nos restando pedir desculpa por não termos sido dignos do clube que representamos".

Depois de Silva ter conquistado a Taça de Portugal, BdC abriu um processo disciplinar ao treinador, avançando depois para o despedimento com justa causa, processo que fontes internas do Sporting garantem estar a repetir-se com Jesus.