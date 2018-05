O treinador do Sporting, Jorge Jesus, está reunido com o seu advogado no seguimento do encontro com o presidente, Bruno de Carvalho. Segundo o Correio da Manhã , o líder dos "leões" manifestou intenção de despedir o treinador, incluindo no acordo de saída uma cláusula para que este não possa ingressar diretamente no Benfica ou no FC Porto.O treinador e o plantel estiveram reunidos esta tarde em Alvalade com o presidente Bruno de Carvalho, momento durante o qual terá sido comunicada a decisão de suspender a equipa técnica. Como reacção, os jogadores terão avisado que não jogariam a final da Taça de Portugal, domingo.A derrota de domingo na Madeira, 2-1 frente ao Marítimo, que cedeu o segundo lugar, e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões, ao rival Benfica, lançou o clube em novo clima de instabilidade, com os adeptos a manifestar-se negativamente no Funchal e em Lisboa.