Um antigo "corruptor" revelou ao CM que terá colaborado nos esquemas de corrupção em Alvalade, levando dois mil euros a árbitros para beneficiar o Sporting.

O Sporting foi campeão de andebol na época 2016/2017, depois de um jejum de 16 anos. Contudo, uma investigação do Correio da Manhã dá conta que este título está sob suspeita de fraude devido a um esquema de corrupção com a compra de equipas de arbitragem.



Um antigo "corruptor" revelou ao CM que terá colaborado nos esquemas de corrupção em Alvalade, que levava dois mil euros a árbitros para beneficiar o Sporting - directa ou indirectamente. A mando de André Geraldes, actual director de futebol do Sporting, o "corruptor" revelou que existe, inclusive, o registo do Sporting comprar uma derrota do FC Porto frente ao Benfica, para que o Sporting ficasse isolado no primeiro lugar.





O Correio da Manhã revela as mensagens de Whatsapp respeitantes à derrota do FC Porto, o principal rival do Sporting na época 2016/2017 do campeonato de Andebol. - "Sabes como é que o c... [do árbitro] se despediu de mim? Grande abraço. Rumo ao 37! Filho da p…", diz Paulo Silva, corruptor intermediário que pagava aos árbitros via outro "empresário", e que agia a mando do "chefe", André Geraldes.



Além disso, o CM revela que André Geraldes mentiu na rede social LinkedIn. André Geraldes diz que passou pela Universidade Autónoma de Lisboa e frequentou o curso de Administração e Gestão de Desporto - mas o CM apurou que só se matriculou, não tendo sequer frequentado qualquer aula.



A SÁBADO tentou obter comentários oficiais por parte do Sporting, mas o director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, não atnedeu.