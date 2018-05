Presidente do Sporting foi evasivo sobre a situação do treinador "leonino". Dia de tensão em Alvalade.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não esclareceu a situação do treinador, Jorge Jesus, à saída do estádio de Alvalade, depois de reunir com a equipa técnica e os jogadores. "Fizemos uma série de reuniões e vocês uma série de invenções. Se o Bruno suspendeu o Jesus, esperem pelo Bruno, porque o presidente não o suspendeu. Têm de esperar pelo Bruno, o que suspendeu o Jesus", disse o presidente "leonino" aos jogadores.



"Todos nós assistimos a um jogo que prejudicou o Sporting, que nos fez perder bastantes milhões que estavam contabilizados para a próxima época", disse aos jornalistas, acrescentando: "Isso origina várias mudanças. Não gostámos de ver a interacção dos sócios com os jogadores".





Segundo o Correio da Manhã , o treinador reuniu prontamente com o seu advogado. Durante a reunião, o líder dos "leões" manifestou intenção de despedir o treinador, incluindo no acordo de saída uma cláusula para que este não possa ingressar diretamente no Benfica ou no FC Porto.

De acordo com várias publicações, o técnico terá sido suspenso e não irá estar no banco durante a final da Taça de Portugal, domingo, no Jamor. As mesmas fontes adiantaram que os jogadores também podem falhar o encontro. Segundo o Diário de Notícias, os "capitães" estariam solidários com o técnico e não estarão disponíveis para participar na partida. Ao comando da equipa técnica deverão estar o treinador de guarda-redes Nelson Pereira e o treinador da equipa B, Luís Martins.Esta segunda-feira, foi um dia movimentado em Alvalade. Cerca das 19h00, Jesus abandonou Alvalade depois de uma reunião com o líder do clube. Segundo o Record , o pedido para o encontro entre a equipa técnica e o líder dos "leões" foi feito pelo próprio Bruno de Carvalho. Posteriormente, BdC reuniu-se com os jogadores, que abandonaram o estádio sem prestar quaisquer declarações.As reuniões aconteceram no dia seguinte aos "leões" perderem a última jornada da I Liga, frente ao Marítimo, e consequentemente falharem o acesso às pré-eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões. Um resultado que provocou nova onda de instabilidade no clube.