O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, considera que, "a ser verdade", as suspeitas de o Sporting ter subornado equipas de arbitragem no andebol é "uma situação muito grave", salientando que "há necessidade da justiça apurar os factos até às últimas consequências".

Um antigo "corruptor" revelou ao CM que terá colaborado nos esquemas de corrupção em Alvalade, levando dois mil euros a árbitros para beneficiar o Sporting - directa ou indirectamente. A mando de André Geraldes, actual director de futebol do Sporting, o "corruptor" revelou que existe, inclusive, o registo do Sporting comprar uma derrota do FC Porto frente ao Benfica, para que o Sporting ficasse isolado no primeiro lugar.



"Com toda a sinceridade, não quero acreditar que isto seja possível. Há necessidades de apurar estas acusações até às últimas consequências. A ser verdade, é uma situação muito grave. É necessário uma acção rápida da Justiça, para que não haja suspeição que possa denegrir uma instituição como o Sporting, conhecida pela honestidade e transparência", disse o dirigente leonino àContudo, Marta Soares frisa que, "enquanto presidente da AG", nunca assistiu a "nenhum indício de corrupção" - especialmente com Bruno de Carvalho. "Mesmo na presidência de Bruno de Carvalho, nunca vi iniciativas de corrupção. Às vezes o presidente deveria ser menos irreverente, mas considero-o um homem de grande honestidade que jamais se deixaria envolver num esquema deste", sublinhou.Além disso, Marta Soares "não acredita" que as suspeitas sobre André Geraldes sejam verdadeiras. "Atendendo às pessoas que eu conheço, da forma como estão na vida, na sua integridade moral e honestidade, não os consigo identificar com aqueles comportamentos", disse, sem referir o nome do actual director de futebol do Sporting.Por fim, o presidente da AG salienta que, a ser verdade, este caso deve tratar-se de "um caso isolado". "Não acredito que o Sporting instituição tenha permitido alguma vez alguma estratégia de inverdade no desporto", disse."Só desejo, quase como um apelo em termos do que é a minha responsabilidade enquanto presidente da AG, que a justiça funcione de uma forma muito rápida na investigação. Porque se existir crime, que haja punição para aqueles que cometerem o crime. Se não for caso disso, que se limpe a imagem na opinião pública", concluiu. "São questões de causa nacional, que tocam na estrutura de um clube e de um país", acrescentou.