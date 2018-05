Presidente da Assembleia-Geral prestou declarações à saída de Alvalade.

Jaime Marta Soares revelou esta segunda-feira à saída de Alvalade que acredita que os problemas existentes no Sporting estão a ser resolvidos para o bem da instituição.



Em relação à possibilidade da saída de Jorge Jesus, o presidente da Assembleia-Geral afirmou que nada pode garantir visto que não esteve presente da reunião que juntou Bruno de Carvalho, o treinador e os jogadores.



"Não posso especular. Tenho que ser cuidadoso no que digo. Ou sei e digo ou não sei e por isso não digo", explicou Marta Soares mediante as questões sobre os possíveis despedimentos no clube.



"Temos que respeitar as decisões de quem gere uma instituição como o Sporting", rematou à imprensa presente no local.