O DN soube ainda que a SAD sportinguista tem tentado reunir com treinadores que trabalham na Europa, em busca de um sucessor para Jesus que chegou há três temporadas a Alvalade. O actual treinador verde e branco estará de acordo com esta decisão, informa o vespertino, achando que não estão reunidas as condições para ara cumprir o ano que lhe falta devido à ruptura com Bruno de Carvalho



As hipóteses avançadas pelos jornais desta terça-feira são: a rescisão com justa causa; uma rescisão unilateral com Bruno de Carvalho a assumir a indemnização de 7,8 milhões de euros, relativa ao valor do último ano de contrato; um acordo entre as duas partes com o pagamento apenas de parte dessa verba; ou então a saída sem envolver qualquer contrapartida que só será possível se o técnico tiver alguma proposta de outro clube que seja do seu agrado.

Esta segunda-feira vários órgãos de comunicação social confirmaram com diversas fontes que Bruno de Carvalho havia dado ordem de suspensão a Jorge Jesus e à equipa técnica do Sporting. Horas depois, presidente dos leões veio desmentir, acusando a imprensa nacional de inventar esses factos.Se a equipa técnica está suspensa ou não é ainda uma incógnita. O que os jornais dão quase como certo, esta terça-feira, é que o treinador dos leões não vai continuar ao serviço do clube de Alvalade.Em declarações ao Diário de Notícias, uma fonte "bem colocada no processo" explicou que chegou a ser avançada pela presidência do clube a hipótese de uma suspensão imediata da equipa técnica, com vista ao despedimento com justa causa. Bruno de Carvalho terá transmitido a Jesus que este não tinha condições para continuar e que iria ser-lhe instaurado um processo disciplinar para avaliar a existência de justa causa para uma eventual rescisão do contrato. O presidente leonino desmentiu as acusações aos jornalistas esta segunda-feira, enquanto saía do estádio.À saída do estádio, depois da reunião entre SAD, Bruno de Carvalho e Jesus, o segundo informou que a derrota no Funchal que fez perder "bastantes milhões que estavam contabilizados" vai originar "várias mudanças". Entre elas, a suspensão não foi confirmada. Jesus saiu de Alvalade para se ir reunir com os advogados que o representam, mas antes marcou um treino para a tarde desta terça-feira.Depois da reunião com a equipa técnica, Bruno de Carvalho, reuniu-se com os jogadores no auditório onde tentou transmitir uma mensagem de confiança para domingo, apurou o DN que informa ainda que os capitães Rui Patrício e William manifestaram solidariedade a Jorge Jesus de tal forma que estão dispostos a não jogar a final da Taça de Portugal no domingo se Jesus por algum motivo falhar o Jamor.