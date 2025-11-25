Sábado – Pense por si

Cristiano Ronaldo leva um jogo de castigo e está livre para o Mundial

Record 25 de novembro de 2025 às 16:15
O jogador português já cumpriu suspensão frente à Arménia.

É oficial. Ao contrário do que se esperava inicialmente, Cristiano Ronaldo foi castigado pela FIFA com apenas um jogo de suspensão, pela expulsão frente à Irlanda. Assim, o castigo do craque português já foi cumprido - ficou de fora na goleada por 9-1 frente à Arménia - e este fica livre para jogar no Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo em campo, com a camisola de Portugal

Recorde-se que o regulamento prevê três jogos de suspensão em caso de conduta violenta, que poderia retirar o jogador das primeiras duas jornadas da competição. Essa não terá sido a interpretação da FIFA, que concedeu uma pena mais leve para Cristiano Ronaldo (que é acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Correio da Manhã e Now).

