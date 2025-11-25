Boavista "surpreendido" com o pedido de encerramento por parte de administadora judicial

Direção garante que vai adotar" todas as medidas ao seu alcance para garantir o funcionamento regular" do clube

O Boavista emitiu esta terça-feira um comunicado onde afirma ter sido "surpreendido" com o requerimento apresentado pela Administradora de Insolvência ao Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, que propõe o "o encerramento do Estabelecimento" na sequência da deliberação da Comissão de Credores.



Em resposta a essa ação, a direção dos axadrezados garante estar "a acompanhar este processo e assegura que adotará todas as medidas ao seu alcance para garantir o funcionamento regular do clube", frisando ainda que vai apresentar ao Tribunal um requerimento "destinado a impedir uma decisão que, sendo resersível, produziria efeitos imediatos profundamente lesivos".

Recordando que o clube assegura a prática desportiva a mais de 2 mil jovens atletas e que o encerramento temporário implicaria a exclusão das equipas em competição, comprometendo a integridade das provas, a direção sublinha ainda que é "o incumprimento do protocolo por parte da Boavista SAD está na origem da situação de insolvência do clube."

Desta forma, a direção solicita "a intervenção urgente do Tribunal" para que seja determinado "o cumprimento integral do Protocolo pela SAD ou, em alternativa, a libertação das instalações do Clube, tendo em conta a situação de insolvência da mesma".

"Mais uma vez, a direção do Boavista Futebol Clube reafirma o seu compromisso com a defesa dos praticantes, do património desportivo do Clube e da sua continuidade enquanto Instituição de Utilidade Pública Desportiva ao serviço da comunidade. Neste sentido, informa-se que prosseguem negociações a vários níveis, com várias entidades, com o objetivo de viabilizar a recuperação financeira e desportiva do Boavista", termina o comunicado.