Cristiano Ronaldo é o sexto atleta mais influente do mundo. Simone Biles leva o “ouro”

Quatro vezes vencedora da medalha de ouro olímpica, a ginasta americana Simone Biles leva agora o "ouro" ao ocupar o primeiro lugar da lista dos 50 atletas mais influentes do mundo divulgado pela SportsPro. O pódio é liderado apenas por mulheres, sendo o segundo lugar ocupado pela tenista japonesa Naomi Osaka e o terceiro pela futebolista americana Ashlyn Harris.



Cristiano Ronaldo

Portugal também marca presença na lista, com Cristiano Ronaldo a ser considerado o sexto atleta mais influente do mundo, com um score de influência de 174 pontos. Recorde-se que o avançado português foi a primeira pessoa do mundo a alcançar os 300 milhões de seguidores no Instagram, mas não é esse o único factor a ter em conta no ranking da SportsPro.

A compilação dos 50 atletas mais influentes do mundo, elaborada há mais de dez anos, não é aleatória. O processo tem como base um modelo estatístico analisado pela plataforma especializada em medição de audiências Zoomph e é apresentado pela Greenfly.

Foram analisados 7.000 atletas que estiveram ativos em 2021 em pelo menos três das quatro principais redes sociais - Facebook, Twitter, Instagram e TikTok - entre janeiro e julho de 2021. A definição de influência baseia-se em cinco factores: a frequência (número total de publicações), o alcance (número de seguidores), engajamento e taxa de interação com os fãs, demografia (percentagem do público feminino, Geração Z ou Millenials) e afinidades de consumo do público (percentagem de fãs com afinidade com música, artigos de luxo ou assuntos internacionais).

A pontuação final é baseada na força relativa entre as diferentes categorias em comparação direta com o conjunto geral de atletas analisados, tendo um valor máximo de 250 pontos. A Simone Biles, por exemplo, teve 183 pontos, enquanto Osaka somou 179 pontos, mais um ponto do que Harris.

A lista conta ainda com grandes nomes do futebol. O astro do futebol argentino Paulo Dybala supera Cristiano Ronaldo e ocupa o quinto lugar da tabela. No ano passado era Lionel Messi quem liderava a lista, mas este ano nem entra no top 10. O mesmo acontece com Neymar que desceu para o 31º lugar do ranking de influência.

"A lista da SportsPro mostra uma mudança na influência dos atletas que vai além do alcance e do engajamento. Os fãs querem conectar-se diretamente com eles nas redes sociais, independentemente da equipa ou clube. Quando os atletas são autênticos e honestos, são capazes de se conectar mais profundamente com os fãs e seguidores. É isso que as marcas devem procurar agora", afirma Tom Kuhr, diretor de marketing da Greenfly, citado pela SportsPro.