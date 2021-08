Benfica empata com o PSV e passa à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica esteve mais de metade do jogo com apenas 10 em campos, mas conseguiu resistir à pressão do PSV, segurando o resultado conseguido em Lisboa.

O Benfica passou à fase de grupo da Liga dos Campeões depois de um empate contra o PSV.







O clube nacional empatou a zero em casa do PSV Eindhoven, na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.A jogarem com menos um jogador desde os 32 minutos, por expulsão de Lucas Veríssimo, as águias seguraram a vantagem de 2-1, conseguida há uma semana em Lisboa.No sorteio da fase de grupos da 'Champions', na quinta-feira, vão estar três equipas portuguesas, com o Benfica a juntar-se ao campeão português Sporting e ao FC Porto.