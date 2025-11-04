Sábado – Pense por si

Rui Costa sobre caso Fábio Veríssimo: "Esperamos que haja punição, foi demasiado grave"

Presidente do Benfica diz que os dragões desviaram as atenções com o comunicado que "não fala do assunto principal".

À chegada a Leiria para um jantar com adeptos do Benfica, Rui Costa defendeu que o FC Porto tem de ser castigado na sequência da alegada pressão sobre Fábio Veríssimo no jogo com o Sp. Braga. “Vamos averiguar tudo e esperar o que aí vem. Evidentemente que esperamos que haja aqui alguma punição sobre aquilo que aconteceu no jogo do FC Porto. Não é normal, não é explicável que aconteça uma situação do género, mas vamos aguardar", frisou o dirigente das águias, acrescentando: "Tomámos posição em comunicado e não vou fugir a ela. O Benfica espera uma resposta célere das entidades que têm de se manifestar neste momento porque é uma coisa que não pode acontecer no futebol português. Não pode acontecer num jogo uma situação destas, é demasiado grave!"

Rui Costa confessa ainda que ficou surpreendido com o nesta terça-feira na sequência do caso. “Surpreende bastante. Ver um comunicado tão extenso, com sete parágrafos salvo erro, onde não se fala do assunto principal. É quase desviar as atenções daquilo que se passou e não haver nenhuma manifestação daquilo que se passou. Não têm hipótese nenhuma de o fazer pois é demasiado evidente", afirmou o presidente e recandidato à liderança do Benfica.

Sobre o jogo desta quarta-feira com o Bayer Leverkusen, Rui Costa mostrou-se otimista. “Vamos para a 4ª jornada, temos 3 derrotas neste momento, mas não abandonámos a prova. Amanhã temos um jogo importante e em que temos de dar uma boa resposta. A Luz vai estar cheia e empurrar a equipa para a vitória", afirmou.

