FC Porto acusa o árbitro Fábio Veríssimo de ameaçar dirigentes do clube

O FC Porto acusou hoje o árbitro Fábio Veríssimo de ter dirigido ameaças a dirigentes do clube após o jogo com o Arouca e de as ter concretizado na receção ao Sporting de Braga, da 10.ª jornada da I Liga de futebol.



Sem se pronunciar sobre a autoria da alegada tentativa de pressão ao 'juiz' da Associação de Futebol de Leiria no passado domingo, os 'azuis e brancos' anunciaram, em comunicado, que vão avançar com uma participação contra Fábio Veríssimo ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Relativamente ao árbitro Fábio Veríssimo, o FC Porto considera importante dar nota de que, após o término do último FC Arouca--FC Porto, e perante várias testemunhas, o árbitro em questão ameaçou dirigentes do clube com expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, se vieram a concretizar no jogo do passado domingo. O sucedido será objeto de participação ao CD", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do clube na Internet.

O comunicado surge em resposta à acusação de uma alegada tentativa de coação à equipa de arbitragem por parte dos portistas, descrita no relatório de Fábio Veríssimo, relativo ao jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, que os 'dragões' venceram por 2-1.

Segundo o relato do próprio, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, disputado no domingo, o árbitro deparou-se com um televisor a passar repetidamente, sem possibilidade de ser desligado, alguns lances do primeiro tempo.

Os 'dragões' criticaram ainda o estado da arbitragem em Portugal, alegando uma "dualidade de critérios" que prejudica o atual líder da I Liga.

"Na perspetiva do FC Porto, persistem graves problemas na arbitragem em Portugal, como a dualidade de critérios, a falta de uniformização nas decisões e o condicionamento permanente das arbitragens antes e depois dos jogos por intervenientes diretos e indiretos (alguns alegadamente ligados a sociedades desportivas)", acusaram, elencando várias decisões relativas a jogos dos rivais Benfica e Sporting.

Em comunicado, o CD da FPF anunciou hoje a "instauração de processo disciplinar à FC Porto -- Futebol, SAD, por deliberação da secção profissional (...) no seguimento das informações constantes no relatório de árbitro e no relatório de delegado da Liga", informando ainda o envio do processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O FC Porto incorre numa pena que pode ir da derrota à desclassificação pela alegada tentativa de pressão, conforme prevê o número dois do artigo 66.º do Regulamento Disciplinar da LPFP, referente a coação sobre elementos da equipa de arbitragem.

De acordo com a alínea quatro do mesmo artigo, caso a coação seja na forma tentada, os clubes "são punidos com sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa".

O clube afirmou ainda não ter tido acesso ao relatório, pelo que se pronunciará apenas em "momento oportuno".

"O FC Porto ainda não recebeu, por parte das entidades competentes, os relatórios finais da partida, pelo que se reserva o direito de se pronunciar sobre os mesmos em momento oportuno. A este respeito, o clube exige à FPF que se pronuncie, com caráter de urgência, sobre a aparente divulgação prévia de documentação oficial em canais privados antes de as partes diretamente envolvidas a receberem", censurou o emblema portista.

Na segunda-feira, o Benfica exigiu "que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto--Sporting de Braga".

Já hoje, o Sporting divulgou a apresentação de uma queixa ao CD da FPF, para "apuramento da verdade", enquanto o Sporting de Braga, adversário dos portistas na referida partida, reclamou uma "atuação exemplar da justiça desportiva" e o seu presidente, António Salvador, endereçou missivas formais aos presidentes da FPF, do Conselho de Arbitragem e da LPFP.

As reações dos rivais motivaram também as críticas do FC Porto, particularmente ao Benfica, a quem os portistas apontaram outros episódios de alegada pressão sobre equipas de arbitragem.

"O FC Porto sugere aos seus rivais que, em vez de se focarem em comunicados e e-mails, nos quais alguns são mestres, e em estratégias comunicacionais suscetíveis de pressionar árbitros, se disponibilizem para, de uma vez por todas, encontrar verdadeiras soluções para os desafios estruturantes que o futebol português enfrenta", concluiu.

