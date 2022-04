Cristiano Ronaldo agradece apoio de Anfield: "Eu e a minha família nunca esqueceremos"

Cristiano Ronaldo agradeceu o apoio que recebeu no jogo entre o Liverpool e Manchester United, numa mensagem publicada nas redes sociais. "Um mundo... um desporto... uma família... Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu o capitão da Seleção Nacional, que atravessa um momento de grande dor pela morte de um dos seus filhos gémeos no parto na segunda-feira.





Cristiano Ronaldo foi alvo de uma homenagem pelo público presente em Anfield. Os adeptos do Liverpool deixaram a rivalidade de lado num momento delicado e dedicaram aplausos a Cristiano ao longo do minuto 7, entoando o tradicional cântico ‘You’ll Never Walk Alone’ como forma de apoio. "Toda a gente demonstrou classe no sétimo minuto e para mim esse foi o melhor momento do encontro. Existem coisas muito mais importantes na vida do que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família", afirmou Jürgen Klopp, treinador dos reds, que também usaram braçadeiras negras em sinal de respeito.Antes da bola rolar, Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, também havia deixado uma mensagem de solidariedade ao CR7: "É o pior que pode acontecer, eu sou pai de dois filhos e sei o que isso significa. Para mim ficou provado que há coisas muito mais importantes na vida do que o futebol. Toda a equipa, bem como todo o clube, está com ele. Para mim, era claro que ele devia ficar com a sua família."