Tenistas russos e bielorrussos impedidos de participar no torneio de Wimbledon

Os tenistas russos e bielorrussos estão impedidos de participar no torneio de ténis de Wimbledon, anunciou esta quarta-feira a organização, devido à invasão militar da Ucrânia por parte da Rússia, que conta com o apoio da Bielorrússia.





Tópicos Wimbledon Rússia Ucrânia Bielorrússia desporto ténis

"É nossa intenção, com muita tristeza, de rejeitar inscrições dos jogadores da Rússia e da Bielorrússia no torneio de 2022", refere o All England Club, que organiza o torneio, em comunicado.No entanto, os organizadores deixam em aberto a possibilidade de reconsiderarem esta decisão, apenas caso "as circunstâncias se alterem entre agora e junho", garantindo, então, uma "resposta em conformidade".A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.